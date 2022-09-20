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قتلى في احتجاجات مهسا في إيران... والجامعات تنتفض

Lebanon 24
20-09-2022 | 17:41
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تأججت الاحتجاجات الإيرانية في عدة مدن وهزت أروقة أغلب الجامعات في طهران تنديداً بمقتل الفتاة الكردية مهسا أميني بعد احتجازها من شرطة الآداب بسبب مخالفتها لقواعد لبس الحجاب الإلزامي، في حين نددت الأمم المتحدة بقمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين وسط أنباء عن سقوط 5 قتلى برصاص الأمن.
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شهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات غاضبة لليوم الرابع على التوالي، أمس، تنديداً بمقتل مهسا أميني بعد احتجازها من شرطة الآداب لمخالفتها قواعد لبس الحجاب الإلزامي، فيما هزت احتجاجات طلابية تخللها هتافات ضد النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي أغلب الجامعات.
وتأججت الاحتجاجات في عدة مناطق بالعاصمة طهران وكردستان ومحافظات أخرى ومدن كبرى على غرار مشهد وأصفهان وكرج ورشت غداة تقارير عن سقوط قتلى برصاص قوات مكافحة الشغب.
وتجمّع آلاف المتظاهرين في شارع حجاب، وسط طهران، ثم امتدت التجمعات إلى أجزاء أخرى من المدينة، خصوصاً شارع كشاورز وميدان وليعصر وساحة صادقية.
وليل الاثنين ـ الثلاثاء، شهدت مناطق كردية في مدينتي ديواندره وسنندج وسقز، مسقط رأس مهسا، إضرابات واحتجاجات واسعة، تحولت إلى أعمال عنف.
ونقلت منصات معارضة عن مصادر تأكيدها أن 5 متظاهرين في ديواندره قتلوا برصاص رجال الأمن. كما تصدت قوات مكافحة الشغب لتجمع أهالي في ميدنة سنندج بالرصاص الحي.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص وفرقت الحشود بالهراوات والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات.
وأظهرت مقاطع فيديو من مدينة رَشْت عاصمة محافظة جيلان، التي شهدت احتجاجات ليلية عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، من بينهم قوات الباسيج، فرار عناصر أمنية من أمام المحتجين الغاضبين.
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