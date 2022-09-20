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رجل يضرم النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان

Lebanon 24
20-09-2022 | 20:15
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أفاد تلفزيون أساهي اليوم الأربعاء أن رجلا كان يحتج على إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أضرم النار في نفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء.
وذكر التلفزيون أن الرجل فقد الوعي، كما أصيب ضابط شرطة حاول إخماد النار وتم نقلهما إلى المستشفى
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