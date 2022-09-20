شولتس: يجب أن يدرك بوتين أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب!

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخلى عما سماه "طموحاته الإمبريالية" التي تهدد بتدمير أوكرانيا وروسيا إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب.



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وقال المستشار إن عودة الإمبريالية، بحرب بوتين على أوكرانيا، ليست مجرد كارثة لأوروبا ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد. وطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالما فيه "يحكم القوي الضعيف". وأضاف شولتس في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لهذا السبب فإننا لن نقبل أي سلام تمليه روسيا، ولهذا يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على صد هجوم روسيا".وقال المستشار إن عودة الإمبريالية، بحرب بوتين على أوكرانيا، ليست مجرد كارثة لأوروبا ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد. وطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالما فيه "يحكم القوي الضعيف".