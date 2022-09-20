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عربي-دولي

تحذير أميركي لروسيا.. إياك وضم أقاليم أوكرانية

Lebanon 24
20-09-2022 | 23:30
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنه ستكون هناك عواقب إضافية إذا ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء نصبتهم موسكو في مناطق بأربعة أقاليم أوكرانية إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.
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وقال المسؤول "لقد أوضحنا أنه سيكون هناك المزيد من العواقب. لدينا ... عدد من الأدوات".

وإذا ضمت موسكو رسميا جزءا إضافيا كبيرا من أوكرانيا فسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضرورة جريئا إلى حد المخاطرة بأن تدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مواجهة عسكرية مع روسيا أكبر قوة نووية في العالم.
وقالت تاتيانا ستانوفايا مؤسسة مركز التحليلات السياسية آر.بولوتيك "كل هذا الكلام عن استفتاءات إنذار لا يشوبه أي غموض من روسيا لأوكرانيا والغرب".
 
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