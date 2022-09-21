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لين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا!

Lebanon 24
21-09-2022 | 00:30
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رشّح الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسية المخضرمة لين تريسي لتولّي منصب سفيرة الولايات المتّحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفان.
من هي لين تريسي

تشغل تريسي حالياً منصب السفيرة الأميركية لدى أرمينيا، وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في موسكو.
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تخصّصت تريسي في الدراسات السوفياتية في جامعة جورجيا وحصلت على إجازة في القانون من جامعة أكرون بولاية أوهايو عام 1994.
بعد انضمامها إلى الخارجية الأميركية، عملت تريسي في سفارات بلادها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بما في ذلك جورجيا وقرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان.
عملت في القنصلية الأميركية في بيشاور بباكستان بين عامي 2006 و2009 حيث نجت من هجوم شنّه مسلحون على سيارتها الرسمية.
من عام 2014 حتى عام 2017 شغلت تريسي منصب نائبة رئيس البعثة الأميركية في موسكو.
وغادر سوليفان (62 عاماً) روسيا أوائل سبتمبر بعد أقلّ من ثلاث سنوات على توليه مهمته وسط عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو، قبل أن تتفاقم الضغوط في أعقاب الحرب في أوكرانيا في شباط.

وغادر سوليفان موسكو فجأة مطلع أيلول للعناية بزوجته المحامية غريس رودريغيز التي كانت تعاني من مرض السرطان قبل أن تتوفى في 5 أيلول، وفق موقع بوليتيكو.
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