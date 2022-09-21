زيلينسكي: الوضع على جبهات القتال يميل بوضوح لصالحنا

رداً على إعلان موسكو عن استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا للانضمام إلى روسيا، فضلا عن خيرسون وإقليم زابوريجيا، رأى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أن وضع جبهات القتال يميل بوضوح لصالح قوّاته.
وأضاف : أن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يُظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع كييف.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان القادة الذين عينتهم روسيا في 4 مناطق أوكرانية عن خطط لإجراء استفتاءات حول الانضمام لموسكو، وهي خطوة يمكن أن تصّعد الحرب بشدة، فيما لاقت رفضاً غربياً واسعاً.
وقد رحّب الرئيس الأوكراني بردّة الفعل الغربية الرافضة لعمليات الاستفتاء الروسية.
كما اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن تهديد روسيا بالاستفتاءات يعكس خوفها من الهزيمة.
وأكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، في تعليق على تليغرام، الثلاثاء أن بلاده ستتعامل بالطريقة المناسبة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه الاستفتاءات زائفة.