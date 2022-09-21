زيلينسكي: الوضع على جبهات القتال يميل بوضوح لصالحنا

رداً على إعلان موسكو عن استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا للانضمام إلى روسيا، فضلا عن خيرسون وإقليم زابوريجيا، رأى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أن وضع جبهات القتال يميل بوضوح لصالح قوّاته.

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وأضاف : أن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يُظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع كييف.