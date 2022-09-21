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واشنطن: لن نقدّم أي تنازلات لطهران

Lebanon 24
21-09-2022 | 01:30
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في وقت تشير فيه التطورات إلى عدم حدوث انفراجة قريبة في عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، شدد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأميركية على أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات لطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعلم تماما بكل تجاوزات النظام الإيراني، خصوصا تمويله للإرهاب.
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وتابع: أن وزارة الخارجية الأميركية تدين بأشد العبارات مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي قضت على يد قوات الأمن قبل أيام، وترفض طبعاً قمع الشعب الإيراني.

وشدد المصدر أيضاً على أن واشنطن لديها آليات لدعم الإيرانيين.

وأتت هذه التطورات في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تتوقع انفراجة في عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن واشنطن تظل منفتحة على استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق.
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