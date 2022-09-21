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مقتل امرأة بـ"هجوم" وسط إسرائيل.. ونشر صورة المشتبه به

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:00
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قتلت امرأة مسنة تبلغ 84 عاما أمس الثلاثاء في "هجوم" في مدينة حولون بوسط اسرائيل، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

 

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وحددت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذ الهجوم بأنه فلسطيني يبلغ 28 عاما ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، حيث نشرت صورة له وطلبت المساعدة لتحديد مكانه.

(الحرة)

المصدر: الحرة
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