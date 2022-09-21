قتلت امرأة مسنة تبلغ 84 عاما أمس الثلاثاء في "هجوم" في مدينة حولون بوسط اسرائيل، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.
הרצח בחולון – אנו מבקשים את עזרתכם באיתורו של החשוד מוסא צרצור (28) מקלקיליה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 pic.twitter.com/f8yoq4NyWa
— משטרת ישראל (@IL_police) September 20, 2022
הרצח בחולון – אנו מבקשים את עזרתכם באיתורו של החשוד מוסא צרצור (28) מקלקיליה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 pic.twitter.com/f8yoq4NyWa
وحددت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذ الهجوم بأنه فلسطيني يبلغ 28 عاما ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، حيث نشرت صورة له وطلبت المساعدة لتحديد مكانه.
(الحرة)