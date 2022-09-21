قتلت امرأة مسنة تبلغ 84 عاما أمس الثلاثاء في "هجوم" في مدينة حولون بوسط اسرائيل، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

הרצח בחולון – אנו מבקשים את עזרתכם באיתורו של החשוד מוסא צרצור (28) מקלקיליה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 pic.twitter.com/f8yoq4NyWa — משטרת ישראל (@IL_police) September 20, 2022 Advertisement

وحددت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذ الهجوم بأنه فلسطيني يبلغ 28 عاما ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، حيث نشرت صورة له وطلبت المساعدة لتحديد مكانه.

(الحرة)