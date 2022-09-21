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عربي-دولي

اليابان: لا تسامح مع التدخل الروسي في أوكرانيا

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:00
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شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على وجوب عدم التسامح مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن التهديد باستخدام السلاح النووي كما فعلت روسيا ليس مقبولا.

كما رأى في تغريدات عبر تويتر الأربعاء، أن مصداقية الأمم المتحدة في خطر بسبب التدخل الروسي بأراضي الجارة.
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أتت هذه التطورات وسط مخاوف دولية من استعمال روسيا لأسلحة نووية على وقع الخسائر التي تكبدتها قواتها خلال الأيام الماضية في شمال شرق أوكرانيا، وتراجعها عن مناطق كانت سيطرت عليها لأشهر سابقة.

بناء على ذلك، أكدت تقارير استخباراتية أميركية أن أصعب لحظات الحرب في أوكرانيا لم تأت بعد.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلجأ لعمل نووي استعراضي، وذلك وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كما تابعت أن سيد الكرملين قد يلجأ أيضاً إلى تعزيز التعبئة العسكرية.
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