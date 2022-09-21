نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية

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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن منطقة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاستفتاء، ستصبح منطقة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية".وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.وسيحتوي الاقتراع على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.