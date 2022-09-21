Advertisement

عربي-دولي

نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-992542-637993433585553676.jpg
Doc-P-992542-637993433585553676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن منطقة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاستفتاء، ستصبح منطقة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية".
Advertisement
وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.
وسيحتوي الاقتراع على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-09-21
09:00 | 2022-09-21
08:30 | 2022-09-21
08:00 | 2022-09-21
07:30 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website