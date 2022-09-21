مواقع حكومية إيرانية تتعرض للقرصنة

بالتزامن مع التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، أفاد ناشطون محليون بتعرض مواقع حكومية للقرصنة.

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كما أوضحوا أن عددا من المواقع الإلكترونية وأنظمة الإنترنت التابعة لمؤسسات رسمية إيرانية تعرضت للقرصنة بحيث أصبح الوصول إليها غير ممكن، متوعدين بالمزيد، ولافتين إلى أن القراصنة كتبوا عبارة "جئناكم أو انتظرونا".وفي حين أكد البعض أن حساب وموقع مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة تعرض لهجوم سيبراني، آخذين صورة للتهكير في لحظتها.يبدو أن هذا الهجوم لم يدم طويلاً، إذ أظهر البحث على الموقع الرسمي منذ لحظات أنه عاد إلى عمله المعتاد.