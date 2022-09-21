بوتين "يترنح"... حان الوقت الآن لمساعدة أوكرانيا على الفوز

Advertisement

يزداد مسار غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سوءاً. من وجهة نظره، شكل الأسبوع الماضي كارثة بحق.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "استمر هجوم خاركيف المذهل والناجح بشكل مدهش في أوكرانيا، بعد أن تم تحرير بالفعل ما يقدر بـ3500 ميل مربع من الحكم الروسي. تقترب القوات الأوكرانية الآن من مقاطعة لوهانسك، التي خسرتها في تموز. وهذا يجعل من غير المحتمل بشكل متزايد أن يحقق بوتين حتى هدفه المصغر المتمثل في غزو منطقة دونباس. تواصل القوات الروسية محاولة إعادة إنشاء خط دفاعي جديد، لكنها فشلت حتى الآن. خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبرت القوات الأوكرانية نهر أوسكيل، وهو حاجز طبيعي أمام تقدمها. كشف الانسحاب الروسي عن حالة من الفوضى وتدني الروح المعنوية في صفوف جيش بوتين. في إيزيوم، تركت القوات الروسية وراءها المزيد من المقابر الجماعية لضحاياها ليتم الكشف عنها من قبل محققي جرائم الحرب".وتابعت الصحيفة، "لم يسعَ بوتين يوماً إلى أن يكون رئيساً محبوباً، لا بل طوال فترة حكمه زرع هالة من الخوف والقوة ويتم استنزافها الآن - ليحل محلها الاشمئزاز والازدراء. وبخ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو مشتر رئيسي للطاقة والأسلحة الروسية، بوتين علنًا خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان. لم ينتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتين علنًا، لكنه لم يدعمه أيضًا. فالشركات الصينية لا تملأ الفراغ الذي خلفته خروج الشركات الغربية من روسيا، والصين لا تزود روسيا بالأسلحة، مما أجبر بوتين على الذهاب لشراء أسلحة من إيران وكوريا الشمالية. أحد المؤشرات على تراجع مكانة بوتين في العالم هو كيف أن العديد من قادة العالم الآخرين أبقوه ينتظر قبل الاجتماعات في سمرقند - واستخدموا ضده أحد تكتيكاته المفضلة لتأكيد الهيمنة. كما وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بـ101 صوتا مقابل 7 أصوات للسماح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإلقاء خطاب متلفز. إلى جانب روسيا، كانت الدول الأخرى الوحيدة التي صوتت بلا هي الدول المارقة الشقيقة بيلاروسيا وكوبا وإريتريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوريا. تكاد تكون روسيا معزولة بالكامل. حتى كازاخستان، التي كانت ذات يوم من أقرب حلفاء موسكو، انفصلت عن بوتين في الأمم المتحدة كجزء من رفضها الأوسع لدعم حربه العدوانية. كانت أرمينيا، حليف روسي آخر، في مواجهة هجوم متجدد من أذربيجان، والذي قد يستفيد من الكرملين المشتت".وأضافت الصحيفة، "بالنظر إلى الخسائر الفادحة في العتيد والعتاد الذي تكبدته روسيا منذ بداية هذه الحرب غير الحكيمة، سيكون من الصعب التعافي. لا يزال بوتين يبدو خائفًا من الأمر بتعبئة عامة خوفًا من السخط المجتمعي الذي قد يجلبه هذا المشروع الموسع. لذلك فهو يعتمد على رواسب المجتمع ليقاتلوا من أجله. يبدو أن "طاه بوتين"، الأوليغارشي يفغيني بريغوزين، قد لجأ إلى تجنيد المرتزقة لمجموعة فاغنر في السجون. من المرجح أن يؤدي إرسال المزيد من المجرمين إلى تقويض الجودة المنخفضة بالفعل لقوى روسيا غير المنضبطة والساخطة في أوكرانيا، مما يزيد من خطر الانهيار العام. لكن على الرغم من تراجع روسيا، إلا أنها لم تخرج من المعركة بعد. تم تحرير أكثر من 150 ألف شخص من نير روسيا في الأسابيع الأخيرة، لكن 1.2 مليون أوكراني إضافي لا يزالون يعيشون تحت الاحتلال الوحشي. تواصل روسيا احتلال ما يقرب من 20 في المائة من أوكرانيا، وستحتاج أوكرانيا إلى المزيد من المعدات العسكرية الغربية لإنهاء تحرير أراضيها. تريد أوكرانيا بشدة أنظمة الأسلحة العليا مثل الطائرات المقاتلة F-16، ومسيرات النسر الرمادي، وبطاريات الصواريخ الجوية الوطنية، والصواريخ الطويلة المدى، ودبابات المعركة الرئيسية مثل Leopard 2 أو American M1 Abram".وبحسب الصحيفة، "على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت قدرتها على استيعاب الأنظمة الغربية المتطورة بسرعة مثل نظام صاروخ المدفعية العالي الحركة (HIMARS)، لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها مترددين في توفير الأسلحة التي تطلبها كييف. السبب الأساسي، بمجرد إزالة كل الأعذار، هو أن التهديدات بالانتقام الروسي لا تزال تردعنا. في الواقع، كلما ساء أداء بوتين، بدا أننا نشعر بالخوف أكثر. أصدر وكيل وزارة الدفاع، كولين إتش كال، بيانًا قال فيه: "نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة قد يتسبب في شعور روسيا بأنها محاصرة في الزاوية، وهذا شيء يجب أن نظل مدركين له". بوتين يترنح. حان الوقت الآن لكي يضغط الأوكرانيون لصالحهم. أن يغتنموا الفرصة. لا يمنحوا الروس وقتًا لإعادة التعيين والتعافي. بالنظر إلى الأداء المثير للشفقة للجيش الروسي، يجب أن يكون بوتين خائفًا منا أكثر مما نحن خائفين منه".وختمت الصحيفة، "في النهاية، فإن أضمن طريقة لتجنب العواقب الاقتصادية والاستراتيجية المزعزعة للاستقرار لصراع مستمر هو تقصير أمد الحرب من خلال مساعدة أوكرانيا على الفوز بها. وسيتطلب ذلك على الأرجح تخفيف بعض القيود المفروضة ذاتيًا على توفير أنظمة الأسلحة المتطورة".