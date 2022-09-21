مع اقتراب موعد الانتخابات.. ما هي نهاية لعبة أردوغان؟

غالبًا ما يثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب القوى الغربية، وها هو اليوم يحاول إيجاد توازن صعب جرى التخطيط له في النهاية لمساعدته على الاحتفاظ بالسلطة في انتخابات عام 2023 على الرغم من الاقتصاد المضطرب بشدة.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "قبل أيام قليلة فقط من ورود تقارير عن المكاسب الإقليمية للجيش الأوكراني في المنطقة الشمالية الشرقية من البلا ، حذر أردوغان الغرب من "التقليل من شأن روسيا" وانتقد "سياسته القائمة على الاستفزاز" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كانت واحدة من عدة حلقات سابقة فاجأت فيها تركيا مراقبيها بشأن الحرب في أوكرانيا. تطرح السياسة الخارجية لتركيا في أوكرانيا منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة" لبوتين سؤالين مهمين. الأول هو ما إذا كانت تركيا فعالة في كلا جانبي الحرب في أوكرانيا. والثاني عما إذا كان تموضع تركيا يمثل أحد الأصول أو المسؤولية بالنسبة للتحالف الغربي، لا سيما في سياق دعم الناتو لأوكرانيا. الجواب على السؤال الأول هو نعم. الثاني، مع ذلك، يحتاج إلى مزيد من التفصيل. تقف تركيا عند مفترق طرق بين الغرب وروسيا. هذا الموقف، سياسيًا وجغرافيًا، شكّل بشكل أساسي سياستها تجاه أوكرانيا".

وتابع الموقع، "من ناحية، تركيا هي حليف للولايات المتحدة وعضو طويل الأمد وحاسم في الناتو باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الحلف. أدت البلاد أدوارًا رئيسية في عمليات الناتو في كوسوفو وأفغانستان. كما وسبق وعرضت تركيا أيضًا تشغيل مطار كابول بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان الصيف الماضي. وعلى الرغم من أن علاقاتها مع الولايات المتحدة قد توترت أكثر من مرة خلال العقد الماضي، إلا أن تركيا لا تزال تعتبر نفسها حليفًا للولايات المتحدة وليس لديها نوايا لقطع العلاقات. من ناحية أخرى، تحافظ تركيا على علاقات قوية مع روسيا خاصة في ما يتعلق بالتجارة. تعد الدولة من أكبر مشتري الغاز الطبيعي الروسي وتصدر منتجات غذائية وكيماويات بمليارات الدولارات. تجذب تركيا أيضًا ملايين السياح الروس كل عام من خلال منتجعاتها الشاطئية ذات الأسعار المعقولة ونظام السفر بدون تأشيرة مع جارتها على البحر الأسود. والأهم من ذلك، أن البلدين أقاما علاقات أمنية ودفاعية بالغة الأهمية في السنوات القليلة الماضية. ومن أهمها التنسيق العسكري في سوريا، وبالطبع شراء تركيا المثير للجدل لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 في عام 2017".

وأضاف الموقع، "يعتبر ما سبق بحد ذاته حملاً على تركيا. والأخيرة تحافظ على التوازن في أوكرانيا بسبب ذلك على وجه التحديد. على سبيل المثال، أعلنت تركيا "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا "حربًا" بعد وقت قصير من اندلاعها. وبذلك، مارست أنقرة حقوقها في اتفاقية مونترو لإغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام البوارج الروسية المتجهة للخارج. كما قدمت أنقرة مسيرات من طراز بيرقدار TB2 سيئة السمعة إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الصراع، ومرة أخرى مؤخرًا. ساعدت المسيرات أوكرانيا على تحقيق بعض المكاسب التكتيكية المبكرة التي عززت الروح المعنوية عندما كانت في أمس الحاجة إليها. ومع ذلك، على عكس حلفائها الغربيين، لم تغلق تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، ولم تفرض أي عقوبات اقتصادية على روسيا. في الواقع، ضاعفت الدولة وارداتها من الغاز من روسيا واستثمرت نظام السفر بدون تأشيرة في وقت أصبح فيه من الصعب على الروس الحصول على تأشيرات شنغن لأوروبا. من الواضح أن تركيا على طرفي الحرب. لكن هل يشكل موقعها مصدر قوة أو عائق للغرب؟"

وبحسب الموقع، "هناك طريقتان للإجابة على هذا السؤال. قد يجادل البعض بأن تموضع تركيا هو مصدر قوة ليس للغرب فحسب، بل للعالم النامي أيضًا. تمكنت أنقرة من التفاوض على الصفقة التي رفعت الحصار عن ميناء أوديسا وسمحت بشحن الحبوب الأوكرانية، مما قد يخفف من أزمة الغذاء العالمية. تمكنت تركيا من التوسط بين أوكرانيا وروسيا على وجه التحديد لأنها اختارت أن تتجنب الالتزام في خضم هذا الصراع. علاوة على ذلك، ربما يكون موقف تركيا قد لعب دورًا ما في منع المزيد من التصعيد بين الناتو وروسيا، مثل تعطيل عروض فنلندا وحلف شمال الأطلسي السويدي في وقت سابق من هذا الربيع. قد يجادل آخرون بالتأكيد، مع ذلك، بأن تركيا أثبتت أنها حليف لا يمكن التنبؤ به، مما يقوض تصميم الغرب على الوقوف في وجه العدوان الروسي. بالنظر إلى أهمية الصدقية في العلاقات الدولية، وخاصة لمنظمات الدول الديمقراطية مثل الناتو، يمكن اعتبار نهج تركيا "الفاتر" تجاه الحرب في أوكرانيا عائقًا لعزيمة الناتو وقدرته على ردع روسيا في المستقبل، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

إذن ما هي نهاية لعبة أردوغان؟

وبحسب الموقع، "أصبح من المستحيل فهم سياسة تركيا الخارجية، بما في ذلك سياستها تجاه أوكرانيا، دون فهم السياسة الداخلية للبلاد ومستقبل أردوغان فيها. تقترب الانتخابات الوطنية في تركيا في عام 2023، والتي ستصادف أيضًا الذكرى المئوية للجمهورية. للسباق أهمية سياسية ورمزية هائلة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه. بعد خسارته لمنصب رئاسة بلديات أكبر ثلاث مدن في تركيا أمام مرشحي المعارضة في عام 2018، تعهد أردوغان بتجديد تفويضه وحزبه العام المقبل. يبدو أن هذا يمثل تحديًا متزايد الصعوبة، نظرًا للتوقعات الاقتصادية القاتمة للبلاد. ربما تكون الهزيمة الانتخابية للمرة الأولى نتيجة محتملة للغاية لأردوغان العام المقبل. موقف تركيا في أوكرانيا مرتبط بشكل مباشر بمستقبله السياسي. لا يستطيع أن يدير ظهره لروسيا وأن يتسبب في انهيار اقتصاد البلاد. وبدلاً من ذلك، يسعى إلى تحقيق التوازن الصعب هذا الذي وصفه بأنه "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لتركيا في السياسة الخارجية بينما يسجل نقاطًا إضافية من خلال التوسط في مفاوضات رفيعة المستوى بين الأطراف المتحاربة. "تركيا لا تتلقى الأوامر من أحد. نحن لاعب رئيسي في المنطقة وصناع سياستنا الخارجية "هي رسالة قوية ومقنعة تجتذب الناخبين من كل ركن من أركان المجتمع التركي. إنه بحاجة إلى دعم شعبي أكثر من أي وقت مضى، وقد تساعده سياسته الخاصة بأوكرانيا في الحصول عليه".