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ما هو أول تعليق غربي على قرار بوتين بشأن التعبئة الجزئية؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:07
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، الأربعاء، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية يمثل تصعيدا مقلقا.

وذكرت كيغان في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يجب أخذ التهديدات التي وجهها (بوتين) على محمل الجد".
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وكان بوتن أعلن في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.
 
(سكاي نيوز)
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