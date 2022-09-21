ما هو أول تعليق غربي على قرار بوتين بشأن التعبئة الجزئية؟

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، الأربعاء، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية يمثل تصعيدا مقلقا.وذكرت كيغان في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يجب أخذ التهديدات التي وجهها (بوتين) على محمل الجد".وكان بوتن أعلن في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.