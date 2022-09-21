اليكم النص الكامل لمرسوم التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا

Advertisement

نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية، للكرملين، الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، الذي أعلنه في وقت سابق اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين.ووفقا للنص الذي نشره الكرملين حول التعبئة الجزئية في موقعه الإلكتروني، فقد اتخذ قرار التعبئة العامة الجزئية وفقا للقوانين الفيدرالية، ويتضمن النص التفاصيل التالية.وفقا للقوانين الفيدرالية الصادرة في 31 أيار 1996 "بشأن الدفاع"، وفي 26 شباط 1997 "بشأن التحضير للتعبئة، والتعبئة في روسيا الاتحادية"، والقوانين المؤرخة في 28 آذار 1998 الخاصة " بالواجب العسكري والخدمة العسكرية" تقرر:الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية اعتبارا من 21 أيلول 2022.القيام بدعوة مواطني روسيا الاتحادية للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية.يتمتع مواطنو روسيا الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسية.إثبات أن مستوى الأجور لمواطني روسيا الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بالتعبئة في القوات المسلحة الروسية يتوافق مع مستوى أجور الأفراد العسكريين المتعاقدين العاملين في القوات المسلحة الروسية.يستمر سريان عقود الخدمة العسكرية التي يبرمها العسكريون حتى نهاية فترة التعبئة الجزئية، باستثناء حالات فصل العسكريين من الخدمة العسكرية على الأسس التي يحددها هذا المرسوم.