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الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة

Lebanon 24
21-09-2022 | 11:30
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد لأعمال قتالية حقيقة".

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.
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وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.
 
 
(روسيا اليوم)
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