كربي: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنّ "الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية، لكننا لا نرى حتى الآن الحاجة إلى تعزيز وزيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها".وأضاف كيربي: "هذا خطاب غير مسؤول لقوة نووية، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينها الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل أي تعديل يخصنا في دفاعاتنا إذا لزم الأمر، وفي الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب".