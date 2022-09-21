Advertisement

عربي-دولي

كربي: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

Lebanon 24
21-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-992736-637993755012973826.jpg
Doc-P-992736-637993755012973826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنّ "الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية، لكننا لا نرى حتى الآن الحاجة إلى تعزيز وزيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها". 
Advertisement

وأضاف كيربي: "هذا خطاب غير مسؤول لقوة نووية، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينها الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل أي تعديل يخصنا في دفاعاتنا إذا لزم الأمر، وفي الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-09-21
18:00 | 2022-09-21
17:30 | 2022-09-21
17:30 | 2022-09-21
17:00 | 2022-09-21
16:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website