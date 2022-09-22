بايدن يتضامن مع "الإيرانيات الشجاعات".. ورقعة الاحتجاجات تتسع

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أكد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الأربعاء، تضامن الشعب الأميركي مع النساء الإيرانيات في وقت أفادت فيه تقارير بمقتل ثمانية أشخاص في إيران منذ تفجر الاحتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق".وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد وقت قصير على كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيا بايدن المتظاهرين، وأكد دعمه لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.وقال من على منبر الأمم المتحدة "نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم".وانفجر الغضب الشعبي في الشارع منذ أن أعلنت السلطات، الجمعة، وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران، والتي كانت أوقفت في 13 أيلول في طهران بحجة ارتداء "ملابس غير محتشمة".