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للمرة الأولى.. استخدام جميع عناصر وحدة "فراجا" النسائية لمواجهة الاحتجاجات في ايران

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:00
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نشرت الشرطة الإيرانية لأول مرة الوحدة النسائية (فراجا) بشكل كامل لمواجهة الاحتجاجات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء شبه الرسمية "مهر".

 

وقالت قائدة الوحدة النسائية، لوكالة "مهر": "شاهدنا، لأول مرة، نساء وسط الحشود يعطلن النظام والأمن، وبعضهن يتصرفن كقائدات ويهتفن بشعارات مسيئة".

 

وأضافت أن وحدتها "اعتقلت حتى الآن 8 قيادات نسائية" ونجحت في تفريق 10 سيدات تمت دعوتهن للانضمام إلى الاحتجاجات"، وتابعت أنه تم نشر الوحدة النسائية "للسيطرة على القلاقل".

 

واجتاحت الاحتجاجات إيران جراء وفاة أميني خلال احتجازها، الأسبوع الماضي.

 

وقال مسؤولون إيرانيون إن أميني توفيت يوم الجمعة الماضي بعد إصابتها بـ"نوبة قلبية" ودخلت في غيبوبة عقب اعتقالها.

(cnn)

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