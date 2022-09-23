24
o
بيروت
25
o
طرابلس
9
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المحقق الخاص يطلب من فريق ترامب دعم مزاعم أن الـFBI زرع أدلة في منزله
Lebanon 24
23-09-2022
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب المحقق الخاص الذي يراجع الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، من محامي الأخير دعم الإدعاء بأنه تم تزرع أدلة خلال عملية التفتيش.
وقال المحقق الخاص القاضي ريموند ديري، إن محاميي ترامب سيحتاجون إلى تقديم إقرار يفصل "قائمة بأية عناصر محددة منصوص عليها في قائمة جرد الممتلكات التفصيلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتي يؤكد المدعي أنها لم تكن كذلك موجودة عندما تم الاستيلاء عليها من المنزل".
Advertisement
كما طلبت من المحامين إدراج "وصف للمحتويات أو الموقع داخل المبنى حيث تم العثور على العنصر غير صحيح"، بالإضافة إلى تفكيك أي ممتلكات يقولون إنها أخذت أثناء البحث ولكنها غير مدرجة في اللائحة ضمن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكان ترامب اتهم الـFBI، بـ"زرع" أدلة في مكان إقامته في منتجع مار إيه لاغو، خلال المداهمة التي قاموا بها.
وكتب في منشور: "الـFBI لم تسمح لأي شخص، بمن فيهم المحامون، بالتواجد في أي مكان بالقرب من الأماكن التي تم تفتيشها أثناء المداهمة.. طلب من الجميع مغادرة المبنى، وأرادوا أن يكونوا بمفردهم، دون أي شهود ليروا ما يفعلونه، أو يأخذونه، أو يزرعونه".
ولم يقدم ترامب ولا محاموه أي دليل لدعم مثل هذه الادعاءات.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-23
23/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2022-09-23
ولي العهد السعودي يناقش مع مسؤولين أميركيين مخرجات "قمّة جدّة"
17:44 | 2022-09-23
بايدن يتعهّد بردّ سريع وحازم في حال ضمّ روسيا أراضي أوكرانية
17:30 | 2022-09-23
واشنطن تتّخذ إجراءات لتسهيل إتصال الإيرانيين بالإنترنت
17:00 | 2022-09-23
مسيرات موالية للحكومة الإيرانية تُطالب بإعدام المحتجّين
16:59 | 2022-09-23
خبير كندي: ساذج من يعتقد أن الروس سيخسرون الحرب في أوكرانيا
16:30 | 2022-09-23
موسكو تحتج على عدم دعوة روسيا للمشاركة في مؤتمر فضائي في باريس
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 01:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 01:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
24/09/2022 01:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact