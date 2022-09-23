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عربي-دولي

أوكرانيا تخفّض علاقاتها مع إيران رداً على إمداد روسيا بالمُسيّرات

Lebanon 24
23-09-2022 | 21:41
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أعلنت أوكرانيا أنها قررت خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع إيران بسبب قرار طهران بتزويد القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها تعاون مع الشر.
وقال زيلينسكي إنه "تم حتى الآن إسقاط ثماني طائرات إيرانية مسيرة في الصراع".
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واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وهو ما تنفيه طهران.
وصرّح زيلينسكي: "الجيش الروسي استخدم (أمس الجمعة) طائرات إيرانية مسيرة في هجماته... العالم سيعرف كل حالة تعاون مع الشر وستكون لها عواقب مماثلة".
وذكرت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا، الجمعة.
ونقلت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" عن القوات الجوية الأوكرانية قولها بشكل منفصل إنها أسقطت لأول مرة طائرة من طراز "مهاجر -6"، وهي طائرة إيرانية مسيرة أكبر.
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