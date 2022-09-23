25
o
بيروت
27
o
طرابلس
7
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تخفّض علاقاتها مع إيران رداً على إمداد روسيا بالمُسيّرات
Lebanon 24
23-09-2022
|
21:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت أوكرانيا أنها قررت خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع إيران بسبب قرار طهران بتزويد القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها تعاون مع الشر.
وقال زيلينسكي إنه "تم حتى الآن إسقاط ثماني طائرات إيرانية مسيرة في الصراع".
Advertisement
واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وهو ما تنفيه طهران.
وصرّح زيلينسكي: "الجيش الروسي استخدم (أمس الجمعة) طائرات إيرانية مسيرة في هجماته... العالم سيعرف كل حالة تعاون مع الشر وستكون لها عواقب مماثلة".
وذكرت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا، الجمعة.
ونقلت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" عن القوات الجوية الأوكرانية قولها بشكل منفصل إنها أسقطت لأول مرة طائرة من طراز "مهاجر -6"، وهي طائرة إيرانية مسيرة أكبر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة رومانسية تجمع ماريو باسيل بزوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
لقطة رومانسية تجمع ماريو باسيل بزوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
02:30 | 2022-09-23
23/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
Lebanon 24
تل ابيب تخسر الجولة.. و"حزب الله" يكسر قواعد الاشتباك
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2022-09-24
هنغاريا ترفض العقوبات على شركتي "غازبروم" و"روساتوم"
01:00 | 2022-09-24
التحركات مستمرّة.. مظاهرات ليلية غاضبة تهزّ طهران
00:45 | 2022-09-24
الصين تحذر: أميركا ترسل" إشارات خاطئة وخطيرة" بشأن تايوان
00:11 | 2022-09-24
الملك تشارلز يظهر مع صندوق أحمر إلى جانبه... ما قصته؟ (صورة)
23:10 | 2022-09-23
بن فرحان: يجب على المجتمع الدولي التعاون لتحسين الفرص الاقتصادية أمام شعوب العالم
17:53 | 2022-09-23
ولي العهد السعودي يناقش مع مسؤولين أميركيين مخرجات "قمّة جدّة"
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 08:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 08:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
24/09/2022 08:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact