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الملك تشارلز يظهر مع صندوق أحمر إلى جانبه... ما قصته؟ (صورة)

Lebanon 24
24-09-2022 | 00:11
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نشر قصر بكنغهام صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية وذلك بعد تولى الملك الجديد مهامه الرسمية.

وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق.
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ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.
 
الملك تشارلز
 
(العربية)
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