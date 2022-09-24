29
o
بيروت
29
o
طرابلس
17
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التحركات مستمرّة.. مظاهرات ليلية غاضبة تهزّ طهران
Lebanon 24
24-09-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت طهران مساء أمس الجمعة تظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة شابة اعتقلتها شرطة الآداب بسبب "لباسها غير المحتشم"، وأدى قمعها إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت وكالة "فرانس برس" إنها تحققت منها، رجلا يرتدي زياً عسكرياً يطلق النار على متظاهرين لم يحدد عددهم حتى الآن، في منطقة شهر ري في جنوب العاصمة الإيرانية.
Advertisement
ووثقت لقطات أخرى محتجين يركضون امام فندق بارك رويال في شمال طهران، في شارع شهد فوضى وإشعال حرائق. كذلك، فقد سُمع صوت ما لا يقل عن ثماني طلقات لم يحدد مصدرها.
وذكر ناشطون ووسائل إعلام أن متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية عدة مع قوات الأمن وأحرقوا سيارات للشرطة ورددوا شعارات معارضة للحكومة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة اعتقلت عدداً غير محدد من الأشخاص، بينهم الناشط ماجد توكلي والصحافي نيلوفر حميدي بحسب ما أفاد مقربون منهما.
وفي مواجهة المتظاهرين الذين وصفوا بأنهم "معادون للثورة" و"مثيرو شغب" و"متآمرون"، ردت السلطات بتنظيم تظاهرات مؤيدة لها بعد صلاة الجمعة، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشارع في عدد من المدن الإيرانية بناء على دعوة منظمة حكومية تأييدا لارتداء الحجاب تنديدا بـ"مثيري الشغب".
وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني (22 عاما) في 13 أيلول، وتوفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام.
وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
وقتل 17 شخصاً على الأقل في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة أميني وتخللتها مواجهات، بينهم عناصر من قوى الأمن، بحسب وسيلة إعلام إيرانية رسمية.
بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس إيران" التي مقرها في النروج، الجمعة، أنه قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الاحتجاجات.
من جهتها، أعلنت واشنطن أمس رفع بعض القيود المفروضة على التجارة مع إيران من أجل السماح "لشركات التكنولوجيا بتزويد الشعب الإيراني بمزيد من الخيارات لمنصات وخدمات خارجية آمنة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراءات الجديدة "ستساعد على مواجهة الجهود (التي تبذلها) الحكومة الإيرانية لمراقبة مواطنيها وفرض الرقابة عليهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 24 عاماً على انتخابها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
Lebanon 24
بعد 24 عاماً على انتخابها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
10:16 | 2022-09-23
23/09/2022 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-23
23/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-23
23/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
06:46 | 2022-09-24
24/09/2022 06:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:04 | 2022-09-24
24/09/2022 02:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2022-09-24
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إحباط عمليات تفجير في مدينة تبريز
08:00 | 2022-09-24
تركيا تكشف: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا
08:00 | 2022-09-24
الشتاء يقترب والخناق يشتد.. ما هي خيارات أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة؟
07:45 | 2022-09-24
الجيش الأوكراني يتقدم شرقا.. وروسيا تواصل استفتاء الانفصال
07:30 | 2022-09-24
رئيس الوزراء اليوناني يغرد بالتركية: لسنا أعداءكم بل جيرانكم
07:00 | 2022-09-24
3 فجوات رئيسية لإنهاء كورونا.. هذا ما دعت إليه الأمم المتحدة
فيديو
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
24/09/2022 15:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 15:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 15:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact