واشنطن تحذر الأميركيين من الالتحاق بصفوف "المرتزقة" في قوات كييف

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دعا البيت الأبيض الأميركيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف المرتزقة وقوات كييف، محذرا من عدم قدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنهم.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذي شمل مواطنين أميركيين اثنين تم أسرهما خلال خدمتهما في الجيش الأوكراني".وأضافت أن "الولايات المتحدة تعبر عن امتنانها لأوكرانيا لإدراج جميع الأسرى بغض النظر عن جنسياتهم على أجندة المفاوضات"، وأضافت: "نحن ننتظر بفارغ الصبر عودة المواطنين الأميركيين إلى عائلتيهما".وأكدت أن "الخارجية الأميركية توصي المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى أوكرانيا لأن من يشاركون في القتال هناك يتعرضون لخطر كبير والولايات المتحدة غير قادرة على ضمان أمنهم".