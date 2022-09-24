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قال وزير الخارجية الهنغارية بيتر سيارتو، إن بلاده لن توافق أبدا على إدراج شركتي الطاقة "غازبروم" و"روساتوم"، في قوائم العقوبات الغربية المفروضة ضد روسياوأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أستطيع أن أتحدث بكل صراحة في هذا الشأن، فأنتم لستم أول من أقول له هذا: نحن لن نوافق أبدا على إدراج شركتي غازبروم وروساتوم في قائمة العقوبات. ولن نوافق أبدا على فرض عقوبات ضد أي مؤسسة مهمة بالنسبة لنا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة".وشدد الوزير على أن هنغاريا، تعتبر موضوع إمدادات الطاقة من روسيا، من مسائل السيادة الوطنية. وقال: "لذلك، ليكن الجميع في أوروبا على ثقة من أننا لن نعطي موافقتنا أبدا على فرض عقوبات من شأنها أن تعرض استثماراتنا في المجال النووي للخطر. وطبعا لو تم فرض عقوبات على شركة روساتوم، فسيتم إغلاق مشروع بناء محطة باكش الكهروذرية في بلادنا. هل نرغب نحن بذلك ونوافق عليه؟ طبعا لا. وبالتالي هل سنوافق إذا طرحت مثل هذه المبادرة؟ حتما لا".