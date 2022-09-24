Advertisement

إقتصاد

هنغاريا ترفض العقوبات على شركتي "غازبروم" و"روساتوم"

Lebanon 24
24-09-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-993700-637996016324088580.jpeg
Doc-P-993700-637996016324088580.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الهنغارية بيتر سيارتو، إن بلاده لن توافق أبدا على إدراج شركتي الطاقة "غازبروم" و"روساتوم"، في قوائم العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أستطيع أن أتحدث بكل صراحة في هذا الشأن، فأنتم لستم أول من أقول له هذا: نحن لن نوافق أبدا على إدراج شركتي غازبروم وروساتوم في قائمة العقوبات. ولن نوافق أبدا على فرض عقوبات ضد أي مؤسسة مهمة بالنسبة لنا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة".
Advertisement

وشدد الوزير على أن هنغاريا، تعتبر موضوع إمدادات الطاقة من روسيا، من مسائل السيادة الوطنية. وقال: "لذلك، ليكن الجميع في أوروبا على ثقة من أننا لن نعطي موافقتنا أبدا على فرض عقوبات من شأنها أن تعرض استثماراتنا في المجال النووي للخطر. وطبعا لو تم فرض عقوبات على شركة روساتوم، فسيتم إغلاق مشروع بناء محطة باكش الكهروذرية في بلادنا. هل نرغب نحن بذلك ونوافق عليه؟ طبعا لا. وبالتالي هل سنوافق إذا طرحت مثل هذه المبادرة؟ حتما لا".

 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
07:45 | 2022-09-24
07:30 | 2022-09-24
07:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website