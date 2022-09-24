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إقتصاد

رئيس البنك الدولي يرفض التنحّي

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:00
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أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن لا نية لديه للتنحي على خلفية اتهامه بالتشكيك في التغير المناخي، بعدما تفادى الإجابة عن أسئلة محورها دور الانبعاثات في الاحترار العالمي.

وقال مالباس في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الإخباري لدى سؤاله عن إمكان استقالته بعد الانتقادات التي أثارتها تعليقاته خلال مؤتمر حول التمويل المناخي: "لن أستقيل، ولم أفكر في الموضوع".
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وأكد أن أيا من الدول الأعضاء في البنك الدولي لم يطلب منه التنحي.
 
 
(روسيا اليوم)

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