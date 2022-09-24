Advertisement

إقتصاد

تركيا تكشف: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

Lebanon 24
24-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-993704-637996020449054188.jpg
Doc-P-993704-637996020449054188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا وإسرائيل تتفاوضان بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد وفود الدولتان اجتماعا حول هذه المسألة في تشرين الأول.
 
 
Advertisement
(سبوتنيك)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بوتين: تركيا ستسدّد ثمن ربع إمدادات الغاز الروسي بالروبل
lebanon 24
24/09/2022 19:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: 25 % من إمدادات الغاز الروسي لتركيا ستُدفع بالروبل
lebanon 24
24/09/2022 19:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا لا تعاني من نقص الغاز وأوروبا تحصد ما زرعت بشأن الطاقة وستمر بشتاء صعب جدا (الجزيرة)
lebanon 24
24/09/2022 19:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا اليوم: تركيا تباشر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
lebanon 24
24/09/2022 19:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

قالن

تركيا

الغاز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
11:30 | 2022-09-24
11:00 | 2022-09-24
10:30 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
09:30 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website