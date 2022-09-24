تركيا تكشف: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا وإسرائيل تتفاوضان بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد وفود الدولتان اجتماعا حول هذه المسألة في تشرين الأول.

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(سبوتنيك)