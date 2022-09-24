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عربي-دولي

أميركا تسحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو

Lebanon 24
24-09-2022 | 03:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤخراً، أنه سحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.
 
وكان البيت الأبيض أعلن مطلع تموز الماضي، أن بايدن يعتزم تجريد أفغانستان من صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.
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وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب 2021 تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
 
 
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