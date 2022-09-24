يحكم البلاد منذ 43 عاما... رئيس هذه الدولة يعتزم الترشح لولاية سادسة!

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يعتزم رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو البالغ 80 عاما ويحكم بلاده منذ 43 عاما، ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.وكتب نائب الرئيس ونجله تيودورو أوبيانغ نغويما مانغي "بسبب قيادته وخبرته السياسية، اختار الحزب الحاكم بالإجماع الأخ المناضل تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو كمرشح سيمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية في 20 تشرين الثاني".وأوبيانغ الذي يرأس غينيا الإستوائية منذ 1979 يحمل الرقم القياسي لأطول فترة في الحكم بين الرؤساء الذين لا يزالون على قيد الحياة، وذلك مع استثناء الأنظمة الملكية.