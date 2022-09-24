تزامناً مع زيارة هاريس لسيول.. بيونغ يانغ تستعد لاختبار صاروخ باليستي

رصد الجيش الكوري الجنوبي مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة، وذلك قبل أيام من زيارة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.



وقالت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن مصدر عسكري كوري جنوبي، أن الجيش رصد استعدادات الأسبوع الماضي في شينبو جنوب مقاطعة هامجيونغ بكوريا الشمالية.

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ويتوافق هذا مع تقرير لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي استشهد بصور الأقمار الصناعية التجارية.



وقال المكتب الرئاسي في بيان اليوم السبت إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.



ومن المقرر أن تزور هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنطقة هذا الأسبوع وتلتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية.

(العربية)