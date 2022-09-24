الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إحباط عمليات تفجير في مدينة تبريز

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط محاولة لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، تزامنا مع الاحتجاجات الأخيرة.

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وأوضح جهاز الاستخبارات في فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني قائلا: "في الوقت يجري تنظيم تجمعات غير قانونية وأعمال شغب، حاول عملاء المنافقين وأنصار الملكية تنفيذ عمليات تفجير بعبوات ناسفة يدوية الصنع في بعض مناطق مدينة تبريز من أجل استهداف المواطنين واستغلال هذه التجمعات إلى أقصى حد ممكن، إلا أنه في ظل يقظة استخبارات التعبئة، فقد تم الكشف عن العبوات الناسفة المصنعة يدويا والمواد التفجيرية واعتقال العناصر الضالعة".وأشار قائد قوات حرس الحدود في محافظة أذربيجان الشرقية إلى أنه "تم الكشف عن عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من قبل حرس الحدود في مدينة خداآفرين".