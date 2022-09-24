Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إحباط عمليات تفجير في مدينة تبريز

Lebanon 24
24-09-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-993777-637996176875388469.jpg
Doc-P-993777-637996176875388469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط محاولة لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، تزامنا مع الاحتجاجات الأخيرة.
 
وأوضح جهاز الاستخبارات في فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني قائلا: "في الوقت يجري تنظيم تجمعات غير قانونية وأعمال شغب، حاول عملاء المنافقين وأنصار الملكية تنفيذ عمليات تفجير بعبوات ناسفة يدوية الصنع في بعض مناطق مدينة تبريز من أجل استهداف المواطنين واستغلال هذه التجمعات إلى أقصى حد ممكن، إلا أنه في ظل يقظة استخبارات التعبئة، فقد تم الكشف عن العبوات الناسفة المصنعة يدويا والمواد التفجيرية واعتقال العناصر الضالعة".
Advertisement

وأشار قائد قوات حرس الحدود في محافظة أذربيجان الشرقية إلى أنه "تم الكشف عن عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من قبل حرس الحدود في مدينة خداآفرين".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
11:30 | 2022-09-24
11:00 | 2022-09-24
10:30 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
09:30 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website