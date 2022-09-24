رئيس الوزراء اليوناني يغرد بالتركية: لسنا أعداءكم بل جيرانكم

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده "ليست عدوة بل جارة للشعب التركي".

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وعبر تغريدة نشرها باللغة التركية في تويتر تضمنت مقتطفات من خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميتسوتاكيس: "بهذه الرسالة من الأمم المتحدة، أود أن أخاطب ليس فقط القادة الأتراك ولكن أيضا الشعب التركي: اليونان لا تهدد تركيا..لسنا أعداءكم بل نحن جيران ونولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة بيننا"، مشيرا إلى أن "الغالبية في كلا البلدين لا يريدون الصراع والخلاف".وتابع: "دعونا نتخذ خطوة للأمام معا على أرضية الاحترام المتبادل والتعاون وفي إطار القانون الدولي".