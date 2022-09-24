Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء اليوناني يغرد بالتركية: لسنا أعداءكم بل جيرانكم

Lebanon 24
24-09-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-993793-637996204774259011.jpg
Doc-P-993793-637996204774259011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده "ليست عدوة بل جارة للشعب التركي".
 
وعبر تغريدة نشرها باللغة التركية في تويتر تضمنت مقتطفات من خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميتسوتاكيس: "بهذه الرسالة من الأمم المتحدة، أود أن أخاطب ليس فقط القادة الأتراك ولكن أيضا الشعب التركي: اليونان لا تهدد تركيا..لسنا أعداءكم بل نحن جيران ونولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة بيننا"، مشيرا إلى أن "الغالبية في كلا البلدين لا يريدون الصراع والخلاف".
Advertisement

وتابع: "دعونا نتخذ خطوة للأمام معا على أرضية الاحترام المتبادل والتعاون وفي إطار القانون الدولي".
 
(روسا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
11:30 | 2022-09-24
11:00 | 2022-09-24
10:30 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
09:30 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website