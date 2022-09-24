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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يعلّق على احتمال لقاء نظيره الإيراني

Lebanon 24
24-09-2022 | 09:00
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه "لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حاليا من لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان".
 
وفي مقابلة مع "فرانس 24" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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واعتبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه حتى الصفقة "المعيبة" (الاتفاق النووي الإيراني) أفضل من عدم وجود صفقة.

وأكد أنه لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حاليا من لقاء نظيره الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران".

ويخصوص الملف اليمني، لفت بن فرحان إلى أن الهدنة في اليمن، التي تم التفاوض عليها في نيسان ومددت مرتين، من غير المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى بعد تاريخ التجديد في 2 تشرين الأول، وألقى باللوم على الحوثيين في العودة المحتملة إلى الحرب.
 
(روسيا اليوم) 
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