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عربي-دولي

إيران تعلق على قرار أوكرانيا بخفض مستوى العلاقات

Lebanon 24
24-09-2022 | 11:30
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن طهران تأسف لقرار أوكرانيا خفض مستوى العلاقات مع بلاده بسبب ما تردد عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

ونصح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر الكناني "أوكرانيا بالامتناع عن التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين"، بحسب تعبيره. 
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وكانت كييف قد أعلنت أمس  إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب قرار طهران تزويد القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع قوى الشر".

وكانت القوات الأوكرانية قد رصدت في وقت سابق استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في تنفيذ ضربات بمنطقة خاركيف الأوكرانية، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن قادة أوكرانيين.

وأشار القادة إلى أن هذه الطائرات المسيرة التي تحمل اسم "شاهد-163" ألحقت "أضرارا جسيمة" بمناطق أوكرانية.

وقال الكولونيل روديون كولاغين، قائد الكتيبة المدفعية 92، للصحيفة إن القوات الروسية استخدمت الطائرات المسيرة الإيرانية بعد أن أعادت طلاءها بالألوان الروسية، وأعادت تسميتها باسم "جيرانيوم-2"، ورصدت في عدة مواقع في مناطق خاركيف الشمالية الشرقية.

وأضاف أن القوات الروسية تطلق هذه الطائرات بشكل زوجي عادة، لاستهداف مدافع "هاوتزر" ومركبات مدرعة.

وأوضح التقرير أن الطائرات الإيرانية المسيرة عن بعد تستخدمها القوات الروسية بشكل مكثف في خاركيف، حيث استطاعت القوات الأوكرانية استعادة أكثر من 8 آلاف كلم من الأراضي التي كانت تحتلها موسكو.
 
(الحرة) 
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