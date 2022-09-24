الجيش الأوكراني يتقدم شرقا.. وروسيا تواصل استفتاء الانفصال

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وتقع المناطق المعنية بالاستفتاء في جنوب وشرق أوكرانيا، في مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون ولوغانسك. تتواصل، اليوم السبت، الاستفتاءات على انضمام المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، وسط تنديد ورفض غربي. وقد أعلنت روسيا أن قواتها قضت على مئات الجنود الأوكرانيين، بينما حقق الجيش الأوكراني تقدما في مقاطعة دونيتسك.وتقع المناطق المعنية بالاستفتاء في جنوب وشرق أوكرانيا، في مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون ولوغانسك.





وفي كييف، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعملية التصويت، قائلا "سيكون رد فعل العالم عادلا تماما حيال الاستفتاءات الصورية"، التي وصفها بأنها "جرائم ضد القانون الدولي والقانون الأوكراني".



وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بفرض أعباء اقتصادية إضافية فورية وشديدة على روسيا، مؤكدا أن بلاده تقف مع شركائها في جميع أنحاء العالم، وأنها ترفض نتائج "ملفقة" للاستفتاءات.



وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر الحرب، وإن أوروبا لن تعترف بالاستفتاءات.



وتساءل بوريل: "أي نوع من الاستفتاءات هذه التي تتم الدعوة إليها بين عشية وضحاها من دون نقاشات مسبقة، ووسط حرب، فيما يفر الآلاف من الأشخاص؟ لا أحد يستطيع الاعتراف بها".



وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيردّ على هذه الاستفتاءات بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل تمكينها من الدفاع عن نفسها، وبالإبقاء على العقوبات المفروضة لإضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الحرب. وتقتصر الأيام الأربعة الأولى من الاستفتاء، الذي انطلق أمس الجمعة ويمتد حتى الثلاثاء، على عملية اقتراع جزئي لسكان تلك المناطق.وفي كييف، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعملية التصويت، قائلا "سيكون رد فعل العالم عادلا تماما حيال الاستفتاءات الصورية"، التي وصفها بأنها "جرائم ضد القانون الدولي والقانون الأوكراني".وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بفرض أعباء اقتصادية إضافية فورية وشديدة على روسيا، مؤكدا أن بلاده تقف مع شركائها في جميع أنحاء العالم، وأنها ترفض نتائج "ملفقة" للاستفتاءات.وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر الحرب، وإن أوروبا لن تعترف بالاستفتاءات.وتساءل بوريل: "أي نوع من الاستفتاءات هذه التي تتم الدعوة إليها بين عشية وضحاها من دون نقاشات مسبقة، ووسط حرب، فيما يفر الآلاف من الأشخاص؟ لا أحد يستطيع الاعتراف بها".وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيردّ على هذه الاستفتاءات بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل تمكينها من الدفاع عن نفسها، وبالإبقاء على العقوبات المفروضة لإضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الحرب.

وعلى الصعيد الميداني، حقق الجيش الأوكراني مكاسب قرب مناطق الاستفتاء شرقا وجنوبا، كما حقق تقدما ملحوظا في محور ليمان شمال دونيتسك للمرة الأولى منذ أيار الماضي، بعد سيطرة الجيش الروسي على المنطقة.



وفي جبهة خاركيف، قال حاكم المقاطعة الأوكراني إن القوات الروسية حاولت شنّ هجوم في منطقة كوبيانسك، لكنها تكبدت خسائر كبيرة، واضطرت على إثرها للتراجع.

وأعلنت القيادة الإقليمية العسكرية بالجيش الأوكراني في مدينة أوديسا إسقاط طائرة إيرانية مسيرة متعددة الأغراض من طراز "مهاجر 6″، مصممة للاستطلاع والمراقبة والقصف. كما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "شهيد 136" إيرانيتي الصنع في مدينتي أوديسا ودينيبرو، وذلك بعدما أفاد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية العسكرية للجزيرة بأن طائرتين مسيرتين انتحاريتين إيرانيتي الصنع أصابتا مبنى إداريا في ميناء أوديسا، مما أسفر عن مقتل مدني واندلاع حريق في المكان.

في المقابل، قالت السلطات الموالية لروسيا إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني استهدف خيرسون، كما أكدت إصابة مدنيين اثنين في قصف على مركز دونيتسك.

(الجزيرة)