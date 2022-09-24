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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يستقبل المستشار الألماني شولتس في جدة

Lebanon 24
24-09-2022 | 13:30
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في جدة، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي بدأ جولة خليجية تستمر يومين، استهلها من السعودية.
ومن المقرر أن يناقش الأمير محمد بن سلمان وشولتس، عدة ملفات اقتصادية وسياسية تهم المنطقة والعالم.
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كما تشمل زيارة المستشار الألماني كلاً من الإمارات وقطر.
ويرافق شولتس، الذي سيعود مساء الأحد لبرلين، وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر مقرّب من شولتس لوكالة "فرانس برس": "إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيرة" التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال أحد مستشاري شولتس لـ"فرانس برس" إن ولي العهد السعودي سيلعب دوراً مهماً "في العقود المقبلة".

كما قال المستشار: "علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلاً أو التطرّق إلى المسألة الإيرانية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معاً".
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