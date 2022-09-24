ولي العهد السعودي يستقبل المستشار الألماني شولتس في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في جدة، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي بدأ جولة خليجية تستمر يومين، استهلها من السعودية.



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كما تشمل زيارة المستشار الألماني كلاً من الإمارات وقطر. ومن المقرر أن يناقش الأمير محمد بن سلمان وشولتس، عدة ملفات اقتصادية وسياسية تهم المنطقة والعالم.كما تشمل زيارة المستشار الألماني كلاً من الإمارات وقطر.

ويرافق شولتس، الذي سيعود مساء الأحد لبرلين، وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.