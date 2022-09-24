الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على مسلحين في كردستان العراق

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ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري شن هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق، اليوم السبت.وذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين، البالغ عددهم عشرة ملايين.