المبعوث الأممي: تقدمنا بمقترح لتمديد الهدنة في اليمن لأطول فترة ممكنة

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "تقديم مقترح لمختلف الأطراف في اليمن لتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة".

وقال غروندبرغ، في تصريحات مع قناة الجزيرة، إن "الأمم المتحدة تنتظر رد الأطراف اليمنية على مقترحنا"، مشددا على ضرورة وجود مقاربة بناءة بين الجميع.

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وأضاف: "الهدنة كانت إنجازا كبيرا، ونأمل الوصول إلى حل نهائي ووقف إطلاق نار دائم ينهي الحرب في اليمن"، متابعا: "لا يمكن أن نصل إلى نتائج إن لم تكن هناك إرادة سياسية من الأطراف اليمنية وهذا ضروري للنجاح".

وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أكد الموافقة على تمديد هدنة الأمم المتحدة والتي تنتهي في غضون أيام، مشترطا فتح الطرق التي تغلقها "أنصار الله" في محافظة تعز، واصفا وقف إطلاق النار المؤقت بالفرصة التاريخية لتحقيق السلام.

من جهتها، جددت جماعة "أنصار الله"، "تمسكها بضرورة رفع التحالف العربي بقيادة السعودية، القيود التي يفرضها على المطارات والموانئ اليمنية، ودفع رواتب كافة الموظفين الحكوميين، مقابل تمديد هدنة الأمم المتحدة".

وقال المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه مهدي المشاط، إنه "سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".