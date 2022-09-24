قاليباف: أعداء الثورة اتحدوا لمناوأة إيران

قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، إن جميع أعداء الثورة اتحدوا لمناوأة بلاده، في إشارة إلى أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات قاليباف جاءت ضمن كلمة له بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988).

وأشار قاليباف إلى تعزيز الثقافة الشعبية وتضامن جميع فئات الشعب خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، مضيفا أنه "إذا كانت القوات المسلحة الإيرانية في الوقت الحاضر تعد ضمن أفضل عشرة جيوش في العالم وأثارت القدرات العسكرية الإيرانية غضب الأعداء، فبسبب عقيدة وثقافة الدفاع المقدس والتي هي حاليا ركائز القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية".وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن جميع أعداء الثورة الإيرانية اتحدوا رغم خلافاتهم من أجل مناوأة بلاده، موضحا أن "تلك الثورة تقف في جبهة الحق وتعارض هيمنة المستكبرين والكيان الصهيوني، إذ أن الاستقلال له ثمنه".ولفت محمد باقر قاليباف إلى أنه خلال العقدين الأخيرين لم تواجه دولة حول العالم من الحظر مثلما واجهته إيران، وإلا فإن كيانها كان سيتلاشى، منوها إلى أن المقاومة الإيرانية تمضي قدما إلى الأمام، بسبب "عظمة ثقافة التضحية والشهادة والاعتماد على الشعب والثقافة الدينية"، بحسب قوله.وشدد محمد باقر قاليباف، على أن المسؤولية الإيرانية اليوم تكمن في مدى أهمية صيانة واتباع ثقافة "الدفاع المقدس"، وأولوية الوحدة.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم". وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).