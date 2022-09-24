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عربي-دولي

الحرس الثوري يقصف مواقع للمقاتلين الأكراد في العراق

Lebanon 24
24-09-2022 | 16:30
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شن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين أكراد مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.
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من جانبها، قالت وكالة‌ "إيرنا" الإيرانية للأنباء، إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري قصفت بالمدفعية من مواقع داخل محافظة أذربيجان الغربية ما وصفتها بـ"جماعة إرهابية" متمركزة على الجانب الآخر من الحدود مع العراق.
في السياق نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" عن بيان الحرس الثوري قوله إن العملية "ستستمر من أجل ضمان أمن الحدود".
 
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