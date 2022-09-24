المظاهرات تعمّ إسرائيل... ماذا يجري؟

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خرجت مظاهرات إسرائيلية في أكثر من 150 موقعاً في أنحاء البلاد ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مظاهرات تجري، في الوقت الراهن، في نحو 150 موقعا في جميع أنحاء إسرائيل، ضد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بعدم عودته للحكم.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد قال لسلفه، يائير لابيد، إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه لن يسمح لسلفه يائير لابيد بإقامة دولة فلسطينية، وإعادة بلاده إلى ما أسماه بـ "كارثة" أوسلو (اتفاق أوسلو).