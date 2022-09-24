تونسيون غاضبون يحتجون بعد غرق مركب صيد

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أغلق محتجون تونسيون الطريق الرابط بين ولايتي صفاقس جنوبي البلاد وسيدي بوزيد في وسطها، احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات في البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب صيد.وكانت أعلنت السلطات قد أعلنت في وقت سابق، "العثور على أحد البحارة الأربعة المفقودين في غرق مركب الصيد على سواحل المحرس في صفاقس حيا، داخل غرفة تبريد فارغة كانت تطفو على سطح الماء".كما أكدت وزارة الدفاع التونسية انتشال جثة ربان المركب الذي غرق وعلى متنه 4 بحارة.وأغلق عدد من أهالي منطقة الطويلة من ودران الجنوبية بمعتمدية بير علي بن خليفة، الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات الجهوية في البحث عن المفقودين الاثنين المتبقين.وطالب المحتجون، وحدات الحرس والجيش الوطنيين "بتكثيف عمليات التمشيط بحثا عن المفقودين"، وفق إذاعة "ديوان إف إم" المحلية.