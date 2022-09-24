زيلينسكي للروس: بوتين يرسلكم للموت

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس السبت، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه إلى الموت".

وقال زيلينسكي بالروسية إن "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت". وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، "ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".

وجاء هذا التصريح بعد ساعات على توقيع بوتين أمس السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وقال زيلينسكي: "رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية"، مضيفا "الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية".

وتابع مخاطبا المواطنين الروس: "من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".

يذكر أن موسكو قررت، أمس السبت، منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، ويشمل القرار تسهيل إجراءات تجنيس الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش.

وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.

(العربية)