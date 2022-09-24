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وزير الخارجية السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية.. وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
24-09-2022 | 23:30
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طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء أمس السبت، إيران بالوفاء بالتزاماتها النووية، كما أكد على ضرورة حل النزاعات بالسبل السلمية، مشددا على أهمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتمديد الهدنة باليمن.

 

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجب توفير فرص السلام والإنماء لجميع الدول، مشيرا إلى أن السعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن، وأن المملكة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة.

 

وبخصوص الملف النووي الإيراني، طالب وزير الخارجية السعودي إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إياها للوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها النووية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة مع جيرانها .

 

ودعا فيصل بن فرحان المجتمع الدولي إلى مواجهة الدول التي تصدر أيديولوجيات راعية للإرهاب.

 

وأكد المسؤول السعودي دعم المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، مشددا على ضرورة فتح الطرق إلى تعز المحاصرة منذ 2015، وتمكين المجلس الرئاسي اليمني من أداء مهامه.

 

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية وفق حدود 67، ودان أي تقويض لحل الدولتين.

 

وتحدث بن فرحان عن عدة ملفات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث ألح على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسوريين.

 

وحذر بن فرحان من أن يكون لبنان منطلقا لتصدير المخدرات والسلاح، داعيا "لإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تضمن القضاء على الأزمة في لبنان، وأن تبسط الحكومة سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية".

 

وفي سياق آخر، أعرب فيصل بن فرحان عن دعم السعودية للأمن المائي لمصر والسودان.

 

وأنهى الوزير كلمته، بالتشديد على حرص بلاده "على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين"، كما ألح على ضرورة "ضمان أمن مصادر الطاقة".

(العربية)

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المصدر: العربية
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