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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-09-2022 | 00:00
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر، قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد"، من دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

 

وجاء هذا الإطلاق بالتزامن مع وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

 

كما يأتي قبل أيام من زيارة من المقرر أن تقوم بها كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، الأسبوع المقبل، إلى المنطقة، وتلتقي خلالها بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية.

 

وفي وقت سابق أمس السبت، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة.

 

وكشف المكتب الرئاسي في بيان أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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