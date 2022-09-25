أعلن ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أمس السبت، ان الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19.

وأضاف في بيان "أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض".

وكان بورلا (60 عاما)، قد أصيب بكوفيد-19 في آب الماضي وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته، وتلقى 4 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.

وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة موديرنا وفريق فايزر وبيونتيك، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي بي.إيه.4 وبي.إيه.5.

وقال بورلا انه لم يحصل بعد على تلك الجرعة "لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار 3 أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف آب".

الصحة العالمية تزف خبرا سارا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد زفت قبل 10 أيام خبرا سارا بقرب انتهاء جائحة كورونا بعدما حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريوسوس أن "العالم أقرب من أي وقت مضى" للقضاء على وباء كوفيد-19. وقال خلال مؤتمر صحافي "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ آذار 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة" لكنه حذر "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

(العربية)