Advertisement

عربي-دولي

شاهدوا صورة المثوى الأخير للملكة إليزابيث

Lebanon 24
25-09-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-993959-637996760257969055.png
Doc-P-993959-637996760257969055.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام قصر بكنغهام أمس السبت بنشر صورة من مثوى الملكة إليزابيث الأخير في الكنيسة الملكية في وندسور، يظهر فيها حجر يحمل اسمها وأسماء والديها وزوجها الأمير فيليب.

 

الحجر، المصنوع من الرخام البلجيكي الأسود، موضوع في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية التي أمرت الملكة إليزابيث عام 1962 بجعلها مدفنا لوالدها جورج السادس.

 

ودُفنت الملكة هناك يوم الاثنين الماضي بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي.

 

وكُتب على الحجر بحروف نحاسية "جورج السادس 1895-1952 / إليزابيث 1900-2002" في السطرين العلويين، متبوعا بنجمة تخص وساما رفيعا ثم "إليزابيث الثانية 1926-2022 / فيليب 1921-2021" في السطرين السفليين.

 

ودُفنت أيضا شقيقة الملكة إليزابيث، الأميرة مارغريت، في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غربي لندن.

 

وتُوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من أيلول في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية بعد جلوسها على العرش 70 عاما، وتولى ابنها تشارلز العرش من بعدها.

(سكاي نيوز)

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-09-25
03:30 | 2022-09-25
03:00 | 2022-09-25
02:30 | 2022-09-25
02:23 | 2022-09-25
02:00 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website