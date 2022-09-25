مصرع شخصين بحادث اصطدام طائرتين خفيفتين في ألمانيا (صور)

لقي طياران بهلوانيان، مصرعهما جراء اصطدام طائرتين خفيفتين بالقرب من مطار "لويمنيتس" التجاري والرياضي في مدينة جيرا بولاية تورينجن الواقعة وسط ألمانيا.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء مساء السبت، إنه ووفقا للنتائج الأولية فإن طائرتين مصممتين للألعاب الفنية البهلوانية، اصطدمتا بالقرب من مطار لويمنيتس مساء اليوم في الهواء.

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وتحطمت الطائرتان فوق منطقة مفتوحة ولم تكن هناك وفيات أخرى أو أية إصابات بخلاف الشخصين القتيلين.

وقالت إدارة التفتيش بالشرطة في جيرا إن الشرطة وهيئة الإطفاء وخدمات الإنقاذ هرعت إلى مكان الحدث بأعداد كبيرة، ولم يتم بعد تحديد تفاصيل الحادث وهوية الضحيتين.