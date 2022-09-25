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عربي-دولي

كوليبا: تلميح موسكو لاحتمال استخدام النووي يعرض العالم للخطر

Lebanon 24
25-09-2022 | 02:30
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رأى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكداً أن "كييف لن تستسلم لها".
 

وفي تغريدة له على "تويتر"، دعا كوليبا "جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن"، مضيفاً: "نوضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها".
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وأثارت تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن استعداده لاستخدام السلاح النووي دفاعا عن بلاده، مخاوف جمّة من مستقبل الصراع مع الغرب، مع تنامي وتيرة التصعيد خلال الأيام الأخيرة.

وحذر بوتين في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي "من يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تهب باتجاههم"، مضيفا: "يتم اللجوء أيضا إلى الابتزاز النووي، أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أمر بوتين بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، تقضي باستدعاء 300 ألفا من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا في خضم تعزيز كييف موقعها في الجبهة الشمالية الشرقية وسط هجوم مضاد مستمر باستخدام دبابات روسية استولت عليها، مع تعهد أوكراني بمزيد من التوغل في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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