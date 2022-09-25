بريطانيا ستزيد ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار مع نهاية العقد

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن حكومة المملكة المتحدة تعتزم زيادة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 100 مليار جنيه إسترليني (108.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2030.

وقال والاس لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "دون تغيير، كنا نتجه إلى أقل من 2 في المائة [من الإنفاق الدفاعي للناتج المحلي الإجمالي]. ولكن وفقا للتوقعات الحالية، الميزانية الدفاعية ستبلغ 100 مليار جنيه إسترليني تقريبا في الفترة ما بين 2029-2030"، كاشفاً أن "الميزانية الحالية تبلغ 48 مليار جنيه إسترليني".

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وأوضح والاس أن الوزارة تخطط لتخصيص أموال إضافية لقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وأكد أن ليز تراس تعتزم الوفاء بوعدها في حملتها الانتخابية بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال: "من اليوم الأول قالت: لا تضمروا أي أوهام، أنا جادة".